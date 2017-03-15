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Профсоюзы выступили против замены бумажных трудовых книжек на электронные
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Профсоюзы выступили против замены бумажных трудовых книжек на электронные
19 апреля, 15:10ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: 2017god.com
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