Профсоюзы выступили против замены бумажных трудовых книжек на электронные

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) высказались против полной замены бумажных трудовых книжек на электронные.

Глава ФНПР Михаил Шмаков считает, что электронные данные могут быть утеряны и человек перед пенсией не сможет их восстановить. Об этом он заявил агентству ТАСС.

«При переходе на электронный документооборот, на электронные трудовые книжки, должен обязательно заполняться бумажный документ. Потому что при утере электронных данных через 40 лет, при выходе на пенсию, человек не сможет доказать, где он работал», – сказал Шмаков.

В марте заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев заявил, что Россия готова к полному отказу от бумажных технологий в данной сфере. На днях глава Роструда Всеволод Вуколов предложил сделать переход на электронные трудовые книжки на добровольной основе.

Материалы по теме