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На Волжской ГЭС начали постепенно увеличивать сброс воды
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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На Волжской ГЭС начали постепенно увеличивать сброс воды
19 апреля, 17:19ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: volges.rushydro.ru
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