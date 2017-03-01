На Волжской ГЭС начали постепенно увеличивать сброс воды

В среду, 19 апреля, Волжская ГЭС приступила к пропуску половодья на Нижней Волге.

Гидроэнергетики начали постепенно увеличивать сброс воды. Уже к концу этой недели объем сбросов вырастет с 7 до 12 тысяч кубометров в секунду.

В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 28 апреля, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.

«Режим работы Волгоградского гидроузла установлен Росводресурсами до 30 апреля 2017 года с учетом максимально возможного обводнения водоемов Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада», – проинформировала Шацкая.

Со следующего месяца запланировано дальнейшее увеличение сбросных расходов. Максимальный пропуск половодья на Нижней Волге начнется с 7 мая, когда объем сброса воды дойдет до 25 000 м³/с.

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