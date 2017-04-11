Борис Титов: надо выстроить структуру налогов, тарифов и кредитных ставок

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов дал большое интервью изданию «Новые Известия».

Одна из обсуждаемых тем — противостояние силовиков и бизнеса. Борис Титов подробно остановился на двух альтернативных способах разрешения таких противоречий. Первый — предприниматель решает проблемы самостоятельно, доступными ему методами. Второй - пытаться решать их официально и законодательно, используя все государственные и общественные институты.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что он и его региональные коллеги в своей работе подвержены большему риску, нежели уполномоченные по правам человека. Среди причин этого Титов назвал «постоянные межкорпоративные конфликты, отношения с силовиками, которых мы часто задеваем, их честь мундира и материальные интересы».

Отвечая на вопрос журналистов «Новых Известий» о количестве задержанных предпринимателей по 108-й статье УК РФ, Борис Титов отметил, что немного уменьшается количество по экономическим статьям, но выросло количество возбужденных уголовных дел. При этом количество предпринимателей, осужденных к лишению свободы, уменьшилось почти в 2 раза.

Титов сообщил, что помимо подготовки ежегодного доклада Президенту РФ, институт бизнес-омбудсмена также готовит главе государства специальный доклад по уголовному преследованию. В нем Борис Титов намерен предложить так называемый седьмой пакет гуманизации уголовного законодательства в экономической сфере, где вопрос реформы 159-й статьи будет одним из главных. В этом докладе будут также вопросы, связанные со следственными действиями, процессуальными вопросами и в целом исполнением УПК.

- Мы считаем, что следствие не может самостоятельно решать вопрос возбуждения дела, это событие с очень серьезными последствиями для людей и для бизнеса. Возбудили дело, можно считать, что завтра все кредиты будут истребованы назад. И многие твои контрагенты начнут отказываться от заключенных контрактов, - заявил Борис Титов в интервью «Новым Известиям». - Поэтому мы говорим о том, что возбуждаться уголовные дела должны только с санкции прокурора, как в старые добрые времена. Это должно быть двойное решение. Не только судья, который сейчас часто штампует заявление следователей. Должен еще и прокурор дать свое согласие.

Обсуждая вопрос снижения давления на бизнес, Титов подчеркнул, что об этом все говорят уже много лет. Он считает, что дело сдвинется с мертвой точки только через экономическое развитие страны: через развитие частного сектора, частного бизнеса, который приведет к росту среднего класса.

- Только тогда реальный спрос возникнет на честные суды, на правильное регулирование, и тогда все в стране изменится, - считает Борис Титов. - Но для этого бизнес должен окрепнуть, должен быть сильнее, у него должно быть больше значения в нашей стране.

А чтобы бизнес взял на себя различные экономические риски и начал инвестировать, необходимо выстроить правильную структуру налогов, тарифов, процентных ставок по кредитам, решить вопросы с зарплатами и курсом рубля, изменить денежно-кредитную политику, которая должны быть мягкой, а не строгой.