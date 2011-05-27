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С 20 мая через Волгоград начнет курсировать новый поезд до Анапы
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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С 20 мая через Волгоград начнет курсировать новый поезд до Анапы
18 апреля, 15:31ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: meridianvlg.ru
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