С 20 мая через Волгоград начнет курсировать новый поезд до Анапы
18 апреля, 15:31ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: meridianvlg.ru
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С 20 мая на Приволжской железной дороге начнет курсировать новый поезд дальнего сообщения по маршруту «Саратов – Волгоград – Анапа».
В пути следования предусмотрены остановки на станциях Саратов-1, Петров Вал, Волгоград-1, Морозовская, Лихая, Ростов Главный.
Из Волгограда в сторону черноморского курорта пассажирский состав будет отправляться по нечетным датам в 00.36, сообщили в пресс-службе ПривЖД и вечером того же дня, в 22.25, прибывать в Анапу.
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