С 20 мая через Волгоград начнет курсировать новый поезд до Анапы

С 20 мая на Приволжской железной дороге начнет курсировать новый поезд дальнего сообщения по маршруту «Саратов – Волгоград – Анапа».

Из Волгограда в сторону черноморского курорта пассажирский состав будет отправляться по нечетным датам в 00.36, сообщили в пресс-службе ПривЖД и вечером того же дня, в 22.25, прибывать в Анапу.