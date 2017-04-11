Банк России выпустит памятные монеты в честь Севастополя, Керчи и Олонца

С 20 апреля этого года Банк России в рамках эмиссионной программы начнет выпуск трех памятных монет.

Так, в обращение будет введена монет номиналом 10 рублей «г. Олонец, Республика Карелия (1137 г.)». Она выходит в серии «Древние города России».

Как сообщается в пресс-релизе Банка России, на оборотной стороне монеты в центре изображена панорама Олонца, вверху – изображение герба города.

Также начнется выпуск монет номиналом 2 рубля «Город-герой Керчь» и «Город-герой Севастополь».

На оборотной стороне монеты «Город-герой Керчь» в центре изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, а в левой части – медаль «Золотая Звезда».

На монете «Город-герой Севастополь» изображены фигуры солдат и Памятник затопленным кораблям.