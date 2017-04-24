Волгоград соберет коллекцию из 75 картин художников разных стран и регионов

Ставропольские художники в рамках акции «Война на холсте - как память поколений» передали в дар Волгограду 4 картины.

Сама церемония передачи картин состоялась накануне в Волгоградском государственном университете. В ней приняли участие волгоградцы - участники Великой Отечественной войны, делегация Ставропольского края, студенты ВолГУ, сообщили корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального парламента.

Автором одного из полотен — портета «Ветеран» стал ставропольский художник, участник Великой Отечественный войны Валентин Штоколов. Еще одна картина - «День Победы 1980 г. Памяти Ивана Павловича Гайденко» - написана художником Александром Гайденко. Это полотно он посвятил своему деду-фронтовику. Иван Павлович защищал Сталинград и прошел Курскую дугу. Еще 2 полотна — совместные графические работы «Испытание жизнью» и «Мелодии военных лет» авторов Нины и Артема Алмосовых. Эти картины посвящены женщинам, которым выпала нелегкая доля в годы войны.