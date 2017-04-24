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Волгоград соберет коллекцию из 75 картин художников разных стран и регионов
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Волгоград соберет коллекцию из 75 картин художников разных стран и регионов
Сегодня, 11:51КультураАвтор: Сергей МатанцевФото: mkrf.ru
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