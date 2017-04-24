В Волгоград из рязанского музея прибыла выставка «Солдаты Победы»
Сегодня, 16:45КультураАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва"/ stalingrad-battle.ru
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В четверг, 27 апреля, в преддверии празднования Дня Победы в музее-панораме «Сталинградская битва» открылась фотодокументальная выставка «Солдаты Победы».
Экспозиция подготовлена сотрудниками Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
Ее основу составили фотоматериалы из архива фронтовой газеты 50-й армии «Разгромим врага». В дни войны ее коллектив прошел боевой путь от Тулы до Кенигсберга.
Как сообщили в пресс-службе музея-панорамы, на выставке представлены портреты бойцов и командиров, а также жанровые снимки из фотоархива, накопленного редакцией за четыре военных года.
Посетители смогут увидеть более 80 фотографий. Все они обладают не только исторической значимостью, но и высокой художественной ценностью.
Выставка будет работать до 28 мая.
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