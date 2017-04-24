В Волгоград из рязанского музея прибыла выставка «Солдаты Победы»

В четверг, 27 апреля, в преддверии празднования Дня Победы в музее-панораме «Сталинградская битва» открылась фотодокументальная выставка «Солдаты Победы».

Экспозиция подготовлена сотрудниками Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Ее основу составили фотоматериалы из архива фронтовой газеты 50-й армии «Разгромим врага». В дни войны ее коллектив прошел боевой путь от Тулы до Кенигсберга.

Как сообщили в пресс-службе музея-панорамы, на выставке представлены портреты бойцов и командиров, а также жанровые снимки из фотоархива, накопленного редакцией за четыре военных года.

Посетители смогут увидеть более 80 фотографий. Все они обладают не только исторической значимостью, но и высокой художественной ценностью.