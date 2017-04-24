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В Волгоград из рязанского музея прибыла выставка «Солдаты Победы»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
26.04.2017+vist ras
В Волгоград из рязанского музея прибыла выставка «Солдаты Победы»
Сегодня, 16:45КультураАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва"/ stalingrad-battle.ru
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