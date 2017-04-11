В Мемориально-историческом музее покажут жизнь Царицына в эпоху перемен

В пятницу, 28 апреля, в волгоградском Мемориально-историческом музее откроется выставка «Царицын в ожидании перемен: истории и судьбы».

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», посетители выставки увидят, как складывались жизни и судьбы конкретных людей под влиянием общественной и политической обстановки того времени. Здесь собраны истории дворников и портовых грузчиков, богатых купцов и дворян. Им всем было суждено стать участниками великих потрясений начала XX века – Первой мировой войны, революций 1917 года и Гражданской войны.