В Мемориально-историческом музее покажут жизнь Царицына в эпоху перемен

Экспозиция подготовлена при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества. Она позволит волгоградцам познакомиться с социальным портретом населения города Царицына начала XX века.
Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», посетители выставки увидят, как складывались жизни и судьбы конкретных людей под влиянием общественной и политической обстановки того времени. Здесь собраны истории дворников и портовых грузчиков, богатых купцов и дворян. Им всем было суждено стать участниками великих потрясений начала XX века – Первой мировой войны, революций 1917 года и Гражданской войны.
В экспозиции представлены редкие документы, фотографии, газетные публикации из фондов музеев-заповедников «Сталинградская битва» и «Старая Сарепта», семейных архивов жителей города и частных коллекций.
Работа выставка продлится до 2 октября 2017 года.