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В прошедший уикенд Волгоградскую область накрыла «БиблиоНочь»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В прошедший уикенд Волгоградскую область накрыла «БиблиоНочь»
Сегодня, 14:22КультураАвтор: Наталья ПоляковаФото: Надежда Онищук
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