В прошедший уикенд Волгоградскую область накрыла «БиблиоНочь»

Это ежегодное событие национального уровня, которое у нас отмечается уже в шестой раз. Цель — не только популяризировать чтение, но и придать ему статус национальной идеи, призванной менять сознание людей.

В Волгоградской области в акцию включились почти 200 библиотек, общей темой для которых стали слова: «Весь мир на книжной полке». Ведь каждый человек может на гипотетической книжной полке найти что-то по душе: и книгу любого автора, и старые журналы-открытки, и даже сувениры, сделанные своими руками. Именно поэтому «диапазон» событий праздника был таким широким, оригинальным и ярким.

Главное действо «БиблиоНочи» развернулось, конечно же, в Волгоградской областной универсальной библиотеке им. Горького. И здесь «задавал тон» цирк! Дело в том, что в 2017 году Волгоградскому цирку исполнилось 50 лет, а Сталинградскому «стукнуло» аж 85 лет. И гости Горьковки были вовлечены в «цирковую тему», что называется, с порога — перед началом «БиблиоНочи» все дети могли покататься на лошадках, примерно в шесть часов вечера на широких ступенях входа в библиотеку гости наблюдали выступление циркового секстета, открывающих этот праздник. Далее, зал каталогов превратился в цирковую арену, а ретро-выставка цирковых и театральных плакатов, открыток по его периметру только дополняли «цирковую» тему. Кроме того, инсталляция «Цирковой дивертисмент» знакомила с вырезками из газет, где проходили публикации о цирке.

- Тема цирка стала центральной, - рассказала агентству «НовостиВолгограда.ру» директор библиотеки им. Горького» Нина Шашко. - Для посетителей мы также устроили квест, в котором нужно было ответить на вопросы о цирке. Ответы можно найти, конечно же, в печатных изданиях. Люди заходили в разные отделы библиотеки и, на мой взгляд, с удовольствием занимались этим поиском. Мы хотели показать универсальность наших фондов: дескать, в библиотеке можно найти ответ на любой вопрос и по любой теме. Даже работники цирка удивились количеству редких и уникальных изданий, афиш и других материалов, которые мы представили.

На втором этаже в холле проходили мастер-классы по рукоделию, ставшие уже традиционными: скрапбукинг, роспись на камнях, тестопластика, вязание, шитье кукол - выбор занятий настолько широк, что определиться, чему хочешь научиться, сложно. Например, созданию поделок из шпагата и природных материалов учил Николай Арзянцев, руководитель студии декоративно-прикладного творчества.

- В одно время мне довелось работать на батумском заводе, - рассказал он. - Это было единственное место в СССР, где изготавливали мебель из бамбука. Тогда я и задался вопросом: что-то должно быть и у нас в области, из чего можно создавать поделки, предметы декора? На первом курсе университета, в 1987 году, я впервые в жизни сплел циновку из стеблей злаков - соломы. А в этом году будет уже 30 лет, как я занимаюсь декоративно-прикладным творчеством, - поделился Николай.

А за соседним столом мастер-класс по плетению из лыка проводила руководитель кружка художественного плетения Татьяна Тулинцева. Мастер представила и свои работы. Традиционных лаптей или лукошка здесь увидишь, вместо них глаз радуют интересные игрушки и фигурки: мыши, медведи и даже люди. Как такое вообще можно сплести?

- Это мои авторские работы, техника даже запатентована, - комментирует Татьяна. - Сейчас я учу ребят традиционному плетению. А вот то, что вы видите, эти игрушки, я придумала сама, меня никто этому не учил. Как говорится, творчество – процесс необъяснимый!

Тем временем, на третьем этаже после циркового представления арена превратилась в настоящий танцпол – здесь тоже проходили мастер-класс по умению двигаться в ритме сальсы и бачаты. Нет пары – не беда, партнер найдется! А тем, кому танцы были не по душе, предлагалось попробовать другое занятие – рисование на песке. «Песочная анимация», - как поправила нас преподаватель этого мастер-класса Евгения Мартынова.

Итак, вокруг специального приспособления, которое называется «юнгианская песочница», собралась уже целая толпа. Своими эмоциями делятся Маша и Полина, ученицы школы № 93.

- Этот мастер-класс нам понравился больше всех! Он успокаивает: когда мы рисуем, то думаем о чем-то хорошем, позитивном. До того как подойти сюда мы были уверены, что это очень сложно. Но как только попробовали, оказалось, что рисовать на песке просто, все получается. Мы бы хотели заниматься этим и дальше.

- Песок снимает все негативные эмоции. Занятие - это сочетание релакса и творчества. Это все равно, что окунуться в детство, зарыться в песочек. Посмотрите, как рисуют и взрослые, и дети – они раскрываются совершенно с другой стороны, - рассказала нам мастер Евгения Мартынова.

Популярными у гостей «БиблиоНочи» были также путешествие в отдел хранения основного фонда и раздача книг даром, происходившая на первом этаже. Похоже, в ближайшем будущем Россия вернет себе статус самой читающей страны в мире — люди уносили подаренные в Горьковке книги большими пакетами в двух руках.

Кроме того, весь вечер длилась уже традиционная акция «День возвращенной книги»: любой, даже самый злостный должник, мог сдать книги без последствий в виде штрафов. Вот такое волшебство!

Лекция Дмитрия Грушевского о творчестве Виктора Лосева – волгоградского художника, у которого не было своей мастерской, поэтому он почти всегда писал на пленере, - стала эдаким интеллектаульно-общественным украшением «БиблиоНочи». Гости лекции узнали о биографии Лосева, увидели работы художника, посвященные городу. Кстати, 25 мая все желающие волгоградцы и гости нашего города смогут уже во второй раз побывать на фестивале «Извините, вы не видели Лосева?». В память о мастере волгоградские художники выйдут на улицу, чтобы писать на пленере, как когда-то это делал сам Лосев.

Фото: Надежда Онищук

Четвертый этаж библиотеки. Электронный читальный зал, словно иллюстрация из фантастической книги: здесь проходила выставка экспонатов музея Эйнштейна, а по соседству расположился мобильный планетарий, в котором гости могли посмотреть мини-фильмы о космосе. На этом же этаже расположилась площадка молодежной общественной организации «Интеграл», на которой можно было понаблюдать за роботами, попробовать управлять ими.

- Этот робот просто ходит, а этот - сортировщик, - рассказал нам Александр Алёшечкин, руководитель организации. - Все эти роботы собирали ребята, наши ученики, на основе конструктора «Лего».

Портал Царицын.рф подготовил для гостей «БиблиоНочи» игры и викторины, а Царицынское генеалогическое общество предлагало посетителям узнать секрет своей родословной. Для желающих блеснуть знаниями библиотека организовала: литературный квест по книжным выставкам «Живая планета», «Своя игра» от Волгоградского клуба интеллектуалов, турнир по популярной «Мафии».

Не забыли и о литературе: ролевая игра «Ночь в тоскливом октябре» по мотивам одноименного романа Роджера Желязны перенесла своих участников в XIX век.

В течение всего мероприятия работали тематические фотозоны. Например, в секторе краеведения можно было сфотографироваться в казачьем образе, возле цирковой арены стоял «Колодец желаний», собранный из книг, а у роботов внимание привлекала инсталляция в футуристическом стиле.

Самые стойкие гости «БиблиоНочи», решившие оставаться здесь «до победного», попали на лекцию доктора философских наук, профессора ВолГУ Андрея Макарова. Ее предварила песня «Полковнику никто не пишет» группы «Би-2». Дело в том, что темой выступления профессора в «БиблиоНочь» стало творчество Габриэля Гарсиа Маркеса. Сама лекция называлась «Сто лет одиночества», в честь одного из романов колумбийского писателя. Однако Андрей Макаров недаром начал с песни группы «Би-2»: оказывается, одноименная повесть Маркеса сюжетно переплетена с этим романом, поэтому профессор поделился своей интерпретацией обоих произведений.

Завершилась «БиблиоНочь-2017» феерично в прямом смысле этого слова: организаторы, помятуя о теме цирка, подготовили для гостей огненное шоу, которое не испортил даже начавшийся сильный дождь.

- Библиотека у всех ассоциируется с тихими читальными залами. Но раз в году, в пятницу, то есть в наш официальный выходной, мы позволяем себе «пошуметь», - объяснила идею акции директор Горьковки Нина Шашко. - Подсчитывать, сколько людей пришло на мероприятие, мы будем ещё всю следующую неделю. Мы показываем людям свою работу и надеемся что они станут нашими читателями.