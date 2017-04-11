13-летняя волгоградка Елизавета Качурак вышла в финал шоу «Голос.Дети-4»

На дополнительном этапе шоу она выступила с песней «Душа» Натальи Ветлицкой и больше остальных участников из тройки наставника Димы Билана понравилась зрителям. Юная певица получила 48,4% голосов и вышла в финал конкурса.
В начале четвертого сезона популярного телешоу во время слепых прослушиваний Елизавета Качурак исполнила романс «Любовь – волшебная страна» из фильма «Жестокий романс». К ней повернулись Дима Билан и Нюша. Волгоградка пошла в группу наставника-мужчины. Позднее в конкурсе «Песня на вылет» Билан сделал выбор не в ее пользу. И только объявление дополнительного этапа позволило Елизавете остаться в шоу.
Перед своим выступлением Елизавета заявила, что постарается спеть так, чтобы Дима Билан пожалел о своем решении.
Как сообщается на сайте шоу «Голос.Дети-4», Елизавета Качурак играет на фортепиано, на сцене выступает больше пяти лет. Также известно, что девочка учится в Центральной школе искусств Волгоградского государственного института искусств и культуры. Выступая на различных конкурсах, она завоевала одиннадцать Гран-при.