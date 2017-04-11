В кинотеатре «Мувиз» состоится предпремьерный показ комедии «Идеаль»

«Идеаль» (90 мин., Франция, 18+)
Гаспар Пруст («Любовь живет три года»), Одри Флеро («1+1»), Анамария Вартоломей («Моя маленькая принцесса») и Алексей Гуськов в дико смешной, отвязной, провокационной трэш-комедии Фредерика Бегбедера, экранизировавшего собственный скандальный роман о приключениях в России циничного и романтичного гения рекламы и маркетинга Октава Паранго, известного нам по бестселлеру «99 франков».
«Американки слишком здоровые, француженки слишком капризные, немки слишком спортивные, японки слишком покорные, итальянки слишком ревнивые, англичанки слишком пьющие, голландки слишком раскрепощенные, испанки слишком томные! Остаются русские, обладающие особой красотой и необъяснимой властью над людьми». – в этом был убежден Октав, скаут крупнейшей косметической компании «Идеаль», отправляясь в Россию. Жизнь гламурного вербовщика нервная и вредная для здоровья: попробуй-ка прочесать все московские ночные клубы, попить водки с каждым встречным олигархом, поколесить по необъятным заснеженным просторам да еще пересмотреть тысячи нереальных красавиц. Так и с ума сойти недолго. Но долгое время худо-бедно Октав справлялся со своими обязанностями. Пока однажды парижское начальство, забившееся в истерике из-за опозоривших «Идеаль» смелых эротических эскапад главной звезды, не сказало ему: умри или найди (за неделю!) не рядовую модель, а сокровище, новое – идеальное – лицо…
Перед фильмом подарок от имиджмейкера Ирины Мироновой – фэшн-батл с гостями предпоказа «Идеаль». Поговорим о Франции, моде и провокациях!
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