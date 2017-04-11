Мамаев курган вновь озарит «Свет Великой Победы»

8 мая на главной высоте России уже во второй раз пройдет патриотическая акция, посвященная 72-й годовщине Великой Победы.

Организаторы масштабного действа - музей-заповедник «Сталинградская битва» и администрация области пока не раскрывают всех секретов будущей видеоинсталляции. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе музея-заповедника, она не будет повторением прошлогодней, в этом году зрители увидят новую программу, наполненную новыми технологическими и художественными решениями.

Напомним, в прошлом году уникальную видеоинсталляцию «Свет Великой Победы» смогли увидеть тысячи волгоградцев и гостей города. Современные технологии воссоздали моменты Сталинградской битвы, водружение Знамени Победы и «оживили» главный монумент памятника-ансамбля на Мамаевом кургане - скульптуру «Родина-мать зовет!». Волгоградцы могли увидеть моменты создания скульптуры, а в кульминационный момент патриотической акции Родина-мать как будто покрылась золотом. Сияющая грандиозная фигура стала символом Великой Победы нашего народа, его единства, мужества и несгибаемой воли.