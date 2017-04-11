В Волгоградском молодёжном театре состоится бенефис Фёдора Болотина

21 апреля на сцене театра будет представлен спектакль «Чудики», в котором бенефициант исполняет сразу две роли.

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском молодежном театре, Фёдор Иванович Болотин служит в театре как в качестве заведующего труппой, так, обладая актерским образованием, с блеском играет в спектаклях «Морозко», «Провинциальные анекдоты», «Забавный случай», «Всё в саду» и др.

У Фёдора Болотина немало ярких ролей, и сразу две из них будут исполнены в день его бенефиса - это роли Ермолая Воеводина и деда Северьяна в спектакле по рассказам Василия Шукшина «Чудики».