В Волгоградском молодёжном театре состоится бенефис Фёдора Болотина

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском молодежном театре, Фёдор Иванович Болотин служит в театре как в качестве заведующего труппой, так, обладая актерским образованием, с блеском играет в спектаклях «Морозко», «Провинциальные анекдоты», «Забавный случай», «Всё в саду» и др.
У Фёдора Болотина немало ярких ролей, и сразу две из них будут исполнены в день его бенефиса - это роли Ермолая Воеводина и деда Северьяна в спектакле по рассказам Василия Шукшина «Чудики».
Болотин играет свои роли настолько разнопланово, что даже знатокам сложно догадаться, что их исполняет один и тот же человек. Если роль Воеводина исполнятся Федором Болотиным в спокойном и сдержанном стиле, то образ деда Северьяна — это тонкость и ирония. Особенно любим зрителями эпизод сватовства, в котором звучит так много ярких, самобытных актерских красок.