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Жителей Краснооктябрьского района пригласили на концерт и солдатский привал
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Жителей Краснооктябрьского района пригласили на концерт и солдатский привал
Сегодня, 09:13ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: gorets-media.ru
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