Жителей Краснооктябрьского района пригласили на концерт и солдатский привал

В пятницу, 28 апреля, в Краснооктябрьском районе Волгограда местных жителей ждет увлекательная культурно-досуговая программа, посвященная 120-летию образования района.

Мероприятие «Краснооктябрьский район в объективе» начнется в 16 часов в парке «70 лет Победы».

Как рассказали в ИА «НовостиВолгограда.ру» в администрации района, гостей праздника ждет большая концертная программа, организованная муниципальным учреждением «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник».