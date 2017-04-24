Жителей Краснооктябрьского района пригласили на концерт и солдатский привал
Сегодня, 09:13ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: gorets-media.ru
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В пятницу, 28 апреля, в Краснооктябрьском районе Волгограда местных жителей ждет увлекательная культурно-досуговая программа, посвященная 120-летию образования района.
Мероприятие «Краснооктябрьский район в объективе» начнется в 16 часов в парке «70 лет Победы».
Как рассказали в ИА «НовостиВолгограда.ру» в администрации района, гостей праздника ждет большая концертная программа, организованная муниципальным учреждением «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник».
Жители района смогут принять участие в тематическом квесте, посетить фотовыставку, а также интерактивные площадки и солдатский привал, где попробуют настоящую солдатскую кашу.
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