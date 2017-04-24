В мае в регионе начнется работа по дезинсекции водоемов и пляжей

На обработку от клещей и комаров 1200 гектаров прибрежной зоны и около 2500 гектаров водной поверхности из областного бюджета выделено более 6-ти миллионов рублей.

Профилактические работы пойдут в пять этапов, начиная с мая месяца. Перед этим на участках, где это необходимо, должна быть выкошена трава, убран мусор, ликвидирована течь водопроводов и канализации.

Как проинформировали корреспондента ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональом комитете здравоохранения, основные силы будут направлены на обработку против комаров и клещей территорий детских оздоровительных учреждений, рекреационных зон и водоемов, туристических маршрутов. Все мероприятия будут проходить согласно графику, установленному региональным управлением Роспотребнадзора.