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В мае в регионе начнется работа по дезинсекции водоемов и пляжей
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В мае в регионе начнется работа по дезинсекции водоемов и пляжей
Сегодня, 14:40ГородАвтор: Марина ДорошеваФото: blizko.by
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