Улицу Александрова в Волжском отремонтируют после зимнего сезона

На ремонт участка дороги по улице Александрова местный бюджет выделил 34,5 млн рублей.

Дорожные работы охватят участок дороги от путепровода № 1 до Автодороги № 6. Помимо замены асфальтобетонного покрытия, здесь также будут проведены работы и по обустройству улично-дорожной сети.

Как сообщили в мэрии Волжского, ремонтные работы по замене асфальтового полотна пройдут также и на участке ГЭС от железнодорожного переезда до знака "Волжский" на въезде в город. Эта реконструкция обойдется городскому бюджету в сумму более 50 миллионов рублей.