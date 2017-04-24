Улицу Александрова в Волжском отремонтируют после зимнего сезона
Сегодня, 13:49ГородАвтор: Марина ДорошеваФото: day.org.ru
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На ремонт участка дороги по улице Александрова местный бюджет выделил 34,5 млн рублей.
Дорожные работы охватят участок дороги от путепровода № 1 до Автодороги № 6. Помимо замены асфальтобетонного покрытия, здесь также будут проведены работы и по обустройству улично-дорожной сети.
Как сообщили в мэрии Волжского, ремонтные работы по замене асфальтового полотна пройдут также и на участке ГЭС от железнодорожного переезда до знака "Волжский" на въезде в город. Эта реконструкция обойдется городскому бюджету в сумму более 50 миллионов рублей.
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