Площадь Павших Борцов перекроют на три дня для проведения репетиции парада

В преддверии празднования Дня Победы на главной площади областного центра пройдет трехдневная репетиция парада войск Волгоградского территориального гарнизона.

Во время подготовки к праздничному мероприятию будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств на площади Павших Борцов и на улице Мира в границах Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической и проспекта Ленина.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проезд будет перекрыт 3 и 5 мая с 07.00 до 22.00 часов. А также 7 мая с 07-00 часов до 12-00 часов.

Водителям предлагается делать объезд по проспекту им. В. И. Ленина, улицам Краснознаменской, Коммунистической и Набережной 62-й Армии.

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