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Площадь Павших Борцов перекроют на три дня для проведения репетиции парада
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Площадь Павших Борцов перекроют на три дня для проведения репетиции парада
Сегодня, 11:30ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: минобороны.рф
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