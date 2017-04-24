Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
1 мая в центре Волгограда на полдня ограничат движение транспорта
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba+%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf+%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+webbaza ru
1 мая в центре Волгограда на полдня ограничат движение транспорта
Сегодня, 10:39ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: webbaza.ru
Читайте
также
Суд вынес постановление об аресте подсудимого Олега Михеева
В Волгограде женщина укусила насильника и выбежала голой на улицу
Будь счастлива и ... худей!