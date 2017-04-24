1 мая в центре Волгограда на полдня ограничат движение транспорта

В Волгограде 1 мая будет временно ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств на центральных улицах.

Такие меры безопасности приняты на период проведения общественно-массовых мероприятий, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.

С 6-00 до 13-00 будет запрещен проезд по проспекту Ленина в границах от улицы 7-й Гвардейской до Краснознаменской (объезд будет осуществляться по улицам 7-я Гвардейская, Коммунистическая, Краснознаменская, Набережная 62-й Армии).

В это же время будет ограничено движение по улице Чуйкова в границах от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской (объезд будет осуществляться по улицам Краснознаменской, Комсомольской, Советской, Набережной 62-ой Армии); по улице Комсомольской в границах от ул. Пархоменко до ул. Советской (объезд – по автомобильным дорогам улиц Пархоменко, Советской).