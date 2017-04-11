В Волгограде на маршрут №59 вышло семь дополнительных автобусов
Сегодня, 09:48ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: volgadmin.ru
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В среду, 26 апреля, в Волгограде усилили муниципальный автобусный маршрут №59 «Спартановка – ул. Землячки».
На линию сегодня вышли семь новых автобусов средней вместимости, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.
В мэрии обещают, что в течение ближайших дней количество транспортных единиц на этом маршруте увеличится до 28.
В итоге пассажирам не придется долго стоять на остановках. Интервал между рейсами составит не более 5 минут.
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