Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
В Центральном районе движение по улице Советской сделают двусторонним
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f
В Центральном районе движение по улице Советской сделают двусторонним
Сегодня, 14:48ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»