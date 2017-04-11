В Центральном районе движение по улице Советской сделают двусторонним
Сегодня, 14:48ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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Власти Волгограда решили сделать двусторонним дорожное движение на всем протяжении улицы Советской в Центральном районе. Изменение начнет действовать с 22 мая.
Дорога от улицы 7-й Гвардейской до Краснознаменской станет дублировать проспект Ленина в центре города, чтобы разгрузить основную автомагистраль, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда.
В ближайшее время на улице Советской начнутся работы по установке соответствующих дорожных знаков и нанесению разметки.
Ожидается, что изменение схемы движения поможет снизить и транспортную нагрузку на Центральную набережную, где на этот год запланированы работы по восстановлению дорожного покрытия.
В мэрии отметили, что количество мест для стоянки автомобилей на улице Советской останется прежним. Это позволит волгоградцам пользоваться услугами рынка и других инфраструктурных объектов центра города.
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