В Центральном районе движение по улице Советской сделают двусторонним

Власти Волгограда решили сделать двусторонним дорожное движение на всем протяжении улицы Советской в Центральном районе. Изменение начнет действовать с 22 мая.

Дорога от улицы 7-й Гвардейской до Краснознаменской станет дублировать проспект Ленина в центре города, чтобы разгрузить основную автомагистраль, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда.

В ближайшее время на улице Советской начнутся работы по установке соответствующих дорожных знаков и нанесению разметки.

Ожидается, что изменение схемы движения поможет снизить и транспортную нагрузку на Центральную набережную, где на этот год запланированы работы по восстановлению дорожного покрытия.