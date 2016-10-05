УФАС пытается спасти маршрутки в Волжском

УФАС по Волгоградской области 25 апреля выдало предупреждение администрации городского округа – город Волжский об отмене п. 4 документа планирования регулярных перевозок, который отменяет 10 маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками.

Таким образом, противостояние между антимонопольным ведомством, которое, ссылаясь на п. 2 ч. 1 ст. 15 «Закона о защите конкуренции», встало на сторону частников, и администрацией Волжского пока развивается по волгоградскому сценарию.

Мэрия областного центра также получала предписание от УФАС, но вместо реагирования на него, «затащила» антимонопольщиков в Арбитражный суд. Это, как считают многие мелкие волгоградские перевозчики, искусственно растянуло процесс выяснения отношений. Пока дело о законности предупреждения УФАС властям Волгограда рассматривает суд, подошла дата ликвидации большинства маршрутов, и предпринимателям пришлось свернуть свой бизнес, поскольку в условиях отсутствия маршрутных карт невозможно содержать десятки единиц транспорта, столько же водителей, оплачивать стоянку машин и одновременно доказывать свою правоту в судах. Максимум, чего удалось добиться волгоградским перевозчикам – это сохранение мизерного числа маршрутов, да и то в «обрезанном» виде.

Какова будет ситуация в Волжском, предсказать пока сложно. Во многом она будет зависеть от реакции местных властей на предупреждение антимонопольщиков.