УФАС пытается спасти маршрутки в Волжском

Таким образом, противостояние между антимонопольным ведомством, которое, ссылаясь на п. 2 ч. 1 ст. 15 «Закона о защите конкуренции», встало на сторону частников, и администрацией Волжского пока развивается по волгоградскому сценарию.
Мэрия областного центра также получала предписание от УФАС, но вместо реагирования на него, «затащила» антимонопольщиков в Арбитражный суд. Это, как считают многие мелкие волгоградские перевозчики, искусственно растянуло процесс выяснения отношений. Пока дело о законности предупреждения УФАС властям Волгограда рассматривает суд, подошла дата ликвидации большинства маршрутов, и предпринимателям пришлось свернуть свой бизнес, поскольку в условиях отсутствия маршрутных карт невозможно содержать десятки единиц транспорта, столько же водителей, оплачивать стоянку машин и одновременно доказывать свою правоту в судах. Максимум, чего удалось добиться волгоградским перевозчикам – это сохранение мизерного числа маршрутов, да и то в «обрезанном» виде.
Какова будет ситуация в Волжском, предсказать пока сложно. Во многом она будет зависеть от реакции местных властей на предупреждение антимонопольщиков.
Напомним, что уже с 30 апреля семь маршрутов регулярных перевозок города-спутника по нерегулируемому тарифу должны кануть в Лету, согласно постановлению городской администрации № 6251от 05.10.2016. Это маршруты №№ 1, 1к, 15, 24, 14, 16с и 40б - власти Волжского, обосновывая свое решение, указывали, что они дублируют существующие автобусные маршруты. Как обещают в мэрии города, на смену маршруткам придут автобусы средней вместимости.