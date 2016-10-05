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УФАС пытается спасти маршрутки в Волжском
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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УФАС пытается спасти маршрутки в Волжском
Сегодня, 11:47ГородАвтор: Виталий КошелевФото: pulsportal.ru
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