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Южные районы Волгограда проведут выходные без воды
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Южные районы Волгограда проведут выходные без воды
Сегодня, 13:18ГородАвтор: Марина ДорошеваФото: mamadysh-rt.ru
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