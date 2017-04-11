Южные районы Волгограда проведут выходные без воды

Водоснабжение будет ограничено в Кировском, Советском и Красноармейском районах Волгограда.

Горячей и холодной воды у горожан не будет с 00 часов 29 апреля до 15 часов 30 апреля. Жителей Тулака и и рабочего поселка Горьковский отключение не коснется.