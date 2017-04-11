Южные районы Волгограда проведут выходные без воды
Сегодня, 13:18ГородАвтор: Марина ДорошеваФото: mamadysh-rt.ru
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Водоснабжение будет ограничено в Кировском, Советском и Красноармейском районах Волгограда.
Горячей и холодной воды у горожан не будет с 00 часов 29 апреля до 15 часов 30 апреля. Жителей Тулака и и рабочего поселка Горьковский отключение не коснется.
Плановое отключение воды даст возможность специалистам ресурсоснабжающей организации провести профилактические и ремонтные мероприятия на сетях водоснабжения и водоотведения. За это время они также почистят коллекторы и колодцы, промоют и продезинфицируют резервуары для чистой воды.
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