Волгоградцы жалуются на «горячую линию» на антисанитарию возле киосков

Самыми активными, по данным пресс-службы мэрии Волгограда, стали жители Дзержинского и Краснооктябрьского районов. Например, горожане требовали убрать пивной павильон у входа в парк «Семейный» на Семи Ветрах, навести порядок на пешеходной зоне по ул. Библиотечной, 16, где стоят киоски.
Также чаще всего волгоградцы жалуются на антисанитарию вокруг киосков, незаконную торговлю алоголем в таких объектах и высокие цены на овощи и фрукты. По каждому обращению проводится проверка, при этом в мэрии отмечают, что многие сигналы помогают выявлять незаконные объекты, появившиеся во дворах и рядом с жилыми домами совсем недавно.
Как уже сообщало ИА «Новости Волгограда.ру», волгоградцы и раньше жаловались на торговые павильоны, которые работают без законных оснований. В течение последних двух лет с улиц областного центра были убраны порядка 1300 подобных объектов.