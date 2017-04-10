Волгоградцы жалуются на «горячую линию» на антисанитарию возле киосков

С 10 апреля, когда мэрия объявила о запуске «горячей линии» по работе нестационарных объектов, по телефону 30-13-84 поступило около 250 звонков.

Самыми активными, по данным пресс-службы мэрии Волгограда, стали жители Дзержинского и Краснооктябрьского районов. Например, горожане требовали убрать пивной павильон у входа в парк «Семейный» на Семи Ветрах, навести порядок на пешеходной зоне по ул. Библиотечной, 16, где стоят киоски.

Также чаще всего волгоградцы жалуются на антисанитарию вокруг киосков, незаконную торговлю алоголем в таких объектах и высокие цены на овощи и фрукты. По каждому обращению проводится проверка, при этом в мэрии отмечают, что многие сигналы помогают выявлять незаконные объекты, появившиеся во дворах и рядом с жилыми домами совсем недавно.