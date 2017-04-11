Волгоградцам расскажут про здоровый образ жизни
Сегодня, 18:12ГородАвтор: Марина ДорошеваФото: well-heathy.ru
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Акция «ProЗОЖ» пройдет завтра в сквере им.Саши Филиппова
Организаторы мероприятия подготовили программу, в которой каждый участник любого возраста найдет для себя занятие по интересам.
Как сообщили в комитете молодежной политики ИА «НовостиВолгограда.ру», в сквере будут работать тематические, спортивные, игровые и другие интерактивные площадки. Кроме зрелищ, гости мероприятия угостятся бесплатным мороженым.
Почетными гостями акции станут олимпийская чемпионка Елена Слесаренко и трехкратная чемпионка мира по борьбе на поясах Серафима Сафонова.
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