Волгоградцам расскажут про здоровый образ жизни

Акция «ProЗОЖ» пройдет завтра в сквере им.Саши Филиппова

Организаторы мероприятия подготовили программу, в которой каждый участник любого возраста найдет для себя занятие по интересам.

Как сообщили в комитете молодежной политики ИА «НовостиВолгограда.ру», в сквере будут работать тематические, спортивные, игровые и другие интерактивные площадки. Кроме зрелищ, гости мероприятия угостятся бесплатным мороженым.