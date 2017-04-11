В Волгограде на шесть бывших коммерческих маршрутов выйдут 65 автобусов

В Волгограде на шесть вспомогательных маршрутов, которые ранее обслуживались частными перевозчиками, выпустят автобусы средней вместимости.

Речь идет о маршрутах №№ 43, 61, 68, 79, 98 и 31к. Ожидается, что уже в мае их начнут обслуживать автобусы средней вместимости, оборудованные системами кондиционирования и ГЛОНАСС. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что перевод 6 вспомогательных маршрутов на регулируемый тариф позволит повысить качество транспортного обслуживания волгоградцев. По каждому из этих маршрутов был объявлен отдельный аукцион для расширения возможности участия в торгах разных представителей рынка пассажирских перевозок. Однако единственным участником аукционов стало предприятие «Волгоградский автобусный парк».

Как пояснили в комитете транспорта, промышленности и связи мэрии, после заключения контракта компания предоставит 72 новых автобуса общей вместимостью от 39 до 75 пассажиров. Планируется, что на линии выйдут 65 единиц, 7 автобусов останутся в резерве. На четыре вспомогательных маршрута №43, №61, №68, №79 выйдут 45 «ПАЗов». И 20 «ЛиАЗов» обеспечат маршруты № 98, №31к.

Итак, с мая по регулируемому тарифу начнут работать следующие автобусные маршруты:

маршрут № 43 «Ул. 39-й Гвардейской - ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод»,

маршрут № 61 «Пл. им. Дзержинского - п. Верхнезареченский»,

маршрут № 68 «П. Водстрой - п. ГЭС»,

маршрут № 79 «П. Татьянка-2 - Дома речников»,

маршрут № 98 «Речпорт - ТЦ «Метро»,

маршрут № 31к «П. Верхняя Ельшанка - п. Горная Поляна».

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