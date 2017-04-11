В Радомском сквере школьники разместили 20 скворечников

В Волгограде продолжается благоустройство городских территорий и парковых зон. В нем принимают участие и школьники.

Так, ребята из Ворошиловского района смастерили и разместили на деревьях Радомского сквера 20 скворечников, сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской Думы.

- Ребята помогают взрослым в благоустройстве сквера, в котором они играют или катаются на велосипеде, - поддержал инициативу школьников депутат гордумы Алексей Зверев. – Подобные акции делают наших детей добрее, ведь они своими руками сделали домики для пернатых, чтобы в весенние дни все перелётные птицы могли найти себе здесь пристанище.