Александр Коротков стал ректором волгоградского педуниверситета

Волгоградским государственным социально-педагогическом университетом теперь будет руководить новый ректор - Александр Коротков.

На эту должность его выбрали участники конференции научно-педагогических работников, которая состоялась еще 20 апреля. Однако результаты прошедших выборов вуз официально опубликовал на своем сайте только сегодня.

Напомним, ранее на должность ректора педуниверситета были выдвинуты три кандидатуры. Это ректор Волгоградской государственной академии последипломного образования Александр Коротков, ранее он возглавлял областной комитет образования и науки. И два проректора ВГСПУ по научной и по учебной работе – профессор Владимир Зайцев и доцент Юрий Жадаев.

Все три кандидатуры были согласованы губернатором региона Андреем Бочаровым, Советом ректоров вузов Волгоградской области и получили поддержку Аттестационной комиссии Минобрнауки РФ.

Как сообщили в пресс-центра вуза, в ходе предвыборной кампании доцент Юрий Жадаев снял свою кандидатуру. Два других кандидата на конференции трудового коллектива представили свои программы развития университета. После чего 89 делегатов приняли участие в тайном голосовании.

Большинством голосов (72%) на должность ректора Волгоградского педуниверситета был выбран Александр Коротков, который еще в прошлом году возглавлял областной комитет образования и науки.

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