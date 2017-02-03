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Александр Коротков стал ректором волгоградского педуниверситета
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Александр Коротков стал ректором волгоградского педуниверситета
Сегодня, 15:29ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: kpcdn.net
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