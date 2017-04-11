Железнодорожный вокзал Волгоград-1 к ЧМ-2018 заметно обновится

Жестяным забором огорожен центральный вход в вокзал - здесь стартовал первый этап работ по реконструкции внешнего облика здания

Всего таких этапов будет четыре. Реконструкция затронет не только фасад здания, но и внутренний интерьер залов и комнат. Планируется восстановить всю декоративную отделку: мраморную облицовку стен, центральный купол, колонны, лепной декор арочных перекрытий, балки, мозаичные наливные и керамогранитные полы. Отреставрируют специалисты и потолочные росписи, на которых изображены картины строительства Волжской ГЭС, Волго-Донского канала и ожесточенные бои Сталинградской битвы.

Как рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», на территории вокзала появятся два досмотровых павильона с ограждением зоны безопасности.

И на последнем этапе будут произведены работы в пешеходном тоннеле, что соединяет вокзала с железнодорожными платформами.

Проект по реконструкции направлен и на создание на вокзале комфортной обстановки для пребывания людей с ограниченными возможностями. В рамках этих задач стенах будут установлены перед лестницами и подъемными платформами тактильные указатели, а на полу появится визуально-тактильная плитка.