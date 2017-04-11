Воспитанники ДОСААФ выступят на Всероссийском чемпионате по автомногоборью

Юные автолюбители из Волгоградской области покажут навыки вождения легкового автомобиля и знание правил дорожного движения.

22 апреля в Краснодарском крае на базе оздоровительного лагеря Огонек стартовал чемпионат России по автомногоборью. Сразиться за звание лучших автомобилистов на Кубань приехали почти 200 команд из разных городов страны. Чемпионат продлится 5 дней, победители определятся после финальных поединков 26 апреля.

В программе чемпионата не только соревнования в навыках вождения, но и умение оказать первую медицинскую помощь. Каждый автомногоборец должен показать свое мастерство и в автослаломе.

От Волгоградской области на чемпионате выступят ребята из Волжского и Камышина. Волжскую сборную «Ратники» представляют учащиеся школы № 30 и №23, а также воспитанники кадетской школы. Команду на соревнованиях сопровождает их тренер - мастер производственного обучения Волжской автошколы ДОСААФ Павел Чесноков.