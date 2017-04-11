Волгоградский парк спецтехники пополнился новыми машинами

Сегодня с новой коммунальной техникой, поступившей на городскую базу МБУ «Северное», ознакомился губернатор Андрей Бочаров.

- Качественная уборка территории, приведение ее в порядок, невозможна без современной техники и высококлассных специалистов, - отметил глава региона. - Поэтому наша общая задача - приобретение самой современной техники, причем не только большой техники, но и средств малой механизации — техники, которая будет убирать дворовые территории, парковые зоны. И эта задача по приобретению в течение трех лет будет выполнена.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

Новое поступление - это более 30-ти единиц спецтехники и оборудования для уборки городских дорог: 10 комбинированных дорожных машин, которые зимой используются под жидкие реагенты, а летом как поливочные машины, мини-погрузчик, экскаватор, подметально-вакуумная машина. Также стоит отметить и асфальтоукладчик нового образца, который будет использован для укладки асфальта на внутридворовых территориях.

Но на этом пополнение парка спецтехники не закончится - в 2017 году в муниципальное предприятие поступит еще 57 современных машин. Они будут приобретены в лизинг на средства субсидии областного бюджета.

- Остальная техника придет после майских праздников, - отметил заместитель директора МБУ «Северное» Иван Дронов.