В Волгограде выпустили дополнительно 18 автобусов на маршрут №88
Сегодня, 10:33ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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В понедельник, 24 апреля, в Волгограде дополнительным транспортом усилили автобусный маршрут №88 «Пос. Горьковский – Железнодорожный вокзал».
На линию вышли 18 автобусов средней вместимости из 30 машин, поступивших на днях в областной центр, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Еще 12 новых автобусов проходят предрейсовую подготовку и в ближайшие дни будут направлены на другие городские линии», – заверили в мэрии Волгограда.
Движение нового подвижного состава контролируется через систему ГЛОНАСС. В жаркое время года в автобусах начнут работать кондиционеры.
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