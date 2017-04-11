В Волгограде выпустили дополнительно 18 автобусов на маршрут №88

В понедельник, 24 апреля, в Волгограде дополнительным транспортом усилили автобусный маршрут №88 «Пос. Горьковский – Железнодорожный вокзал».

На линию вышли 18 автобусов средней вместимости из 30 машин, поступивших на днях в областной центр, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Еще 12 новых автобусов проходят предрейсовую подготовку и в ближайшие дни будут направлены на другие городские линии», – заверили в мэрии Волгограда.