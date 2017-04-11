В Волгограде стартовал патриотический проект «15 дней до Великой Победы»

О начале акции было объявлено днем на митинге, который прошел на площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва».
Участники проекта – волгоградские студенты и старшеклассники – в составе караульных групп по 5 человек будут нести Вахту Памяти у мемориальных комплексов и памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в музее-заповеднике, символом акции выбрана плащ-палатка армейского образца. Именно в ней ребята будут заступать на Посты Памяти до 9 мая.
Основная цель проекта – нравственное воспитание молодежи, укрепление патриотического духа и сплоченности путем развития в молодежной среде традиции несения почетного караула как формы проявления особой благодарности и почестей участникам Великой Отечественной войны.
В 2015 году молодежный проект стал международным – Посты Памяти появились в Республиках Молдова, Азербайджан, Киргизия и в 17 регионах Российской Федерации. В прошлом году в акции, которая прошла в Волгограде, приняли участие более 150 человек из 8 районов города.