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В Волгограде на бывшем горчичном заводе прошли уличные бои за Берлин
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде на бывшем горчичном заводе прошли уличные бои за Берлин
Сегодня, 12:45ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва"/ stalingrad-battle.ru
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