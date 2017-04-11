В Волгограде на бывшем горчичном заводе прошли уличные бои за Берлин

В минувшие выходные в Красноармейском районе Волгограда прошел двухдневный военно-исторический фестиваль, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Его организаторами стали региональное отделение Российского военно-исторического общества, музей-заповедник «Сталинградская битва», военно-исторический клуб «Пехотинец», музей-заповедник «Старая Сарепта», региональное отделение ДОСААФ, клуб любителей внедорожного спорта «Сталинград Трофи» и клуб «Ретро 34».

На территории бывшего горчичного завода работали интерактивные площадки «Военно-полевой лагерь» и «Минеры», где любой посетитель мог подержать в руках оружие и сфотографироваться на фоне военной техники. Здесь также были организованы «Школа танкистов», «Медсанбат РККА» и «Лазарет Германского Красного Креста», сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе музея «Сталинградская битва».

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва", stalingrad-battle.ru

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва", stalingrad-battle.ru

Кульминацией фестиваля стала реконструкция уличных боев Красной Армии за Берлин в 1945 году. 23 апреля она прошла уже в четвертый раз на площадке бывшего немецкого колонистского поселения, которое ныне находится на территории музея-заповедника «Старая Сарепта». Красные кирпичные стены лучше всего соответствуют духу той эпохи и, по мнению реконструкторов, позволяют с наибольшей достоверностью воссоздать бои за Берлин. По уже сложившейся традиции, историческую атмосферу помог воссоздать советский танк Т-34-85, предоставленный музеем-заповедником «Сталинградская битва», а также орудия и техника военных времен.

В реконструкции был использован советский танк Т-34, предоставленный музеем-заповедником «Сталинградская битва». Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва", stalingrad-battle.ru

Зрители могли сфотографироваться с участниками фестиваля. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва", stalingrad-battle.ru

Несмотря на холодную дождливую погоду, сотни волгоградцев пришли посмотреть реконструкцию. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва", stalingrad-battle.ru

Напомним, что в в штурме Берлина участвовали бойцы 8-й Гвардейской общевойсковой ордена Ленина армии - преемницы легендарной 62-й армии, воевавшей в Сталинграде под командованием полководца Василия Чуйкова. «Генерал Штурм», как его называли солдаты, руководил и взятием Берлина.