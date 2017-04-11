В конце недели в Волгоград придет лето

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Волгоградцам осталось еще пару дней переждать дожди и холодный ветер.
Уже к среде тучи и серые облака на небе сменит солнце, а столбик термометра начнет подниматься вверх. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском гидрометеоцентре, к среде потеплеет до +15..+16 градусов, а четверг воздух прогреется до +20.
Теплая и солнечная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до самых выходных, и на первомайские праздники волгоградцы смогут выбраться на пикники и позагорать, так как столбик термометра поднимется аж до +23 градусов.
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