Новая асфальтобетонная установка заработает в Волгограде этим летом

Основной вид деятельности МУП «Северное» - это содержание и ремонт улично-дорожной сети. Реконструкция дорог ведется с применением асфальта, произведенного на базе предприятия. Так, до нынешнего года потребность в этом материале закрывали несколько асфальтобетонных установок, возведенных в 70-80-х годах прошлого века. Однако они уже с трудом справляются с возросшими объемами производства асфальтобетонной смеси и изменившимися технологиями, поэтому было принято решение о приобретении нового оборудования.
- В настоящее время приобретена новая установка, изготовленная отечественным предприятием, - говорит заместитель директора МБУ «Северное» Иван Дронов. - Ее мощность составляет 60 тонн в час, и вместе с нашими прежде работающими установками мы выйдем на мощность более 100 тонн асфальтобетона в час.
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в апреле этого года на базе другого муниципального предприятия - «ДСЭР Советского района» - заработала новая асфальтобетонная установка, которая способна производить 110 тонн асфальтобетона в час. С запуском подобного оборудования в МБУ «Северное» муниципальные предприятия должны полностью обеспечить потребность волгоградских дорожников в асфальтобетоне.