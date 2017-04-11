Новая асфальтобетонная установка заработает в Волгограде этим летом

На городской базе МБУ «Северное» в июне 2017 года начнется монтаж асфальтобетонной установки большой мощности, а в июле уже будет выпущена первая продукция.

Основной вид деятельности МУП «Северное» - это содержание и ремонт улично-дорожной сети. Реконструкция дорог ведется с применением асфальта, произведенного на базе предприятия. Так, до нынешнего года потребность в этом материале закрывали несколько асфальтобетонных установок, возведенных в 70-80-х годах прошлого века. Однако они уже с трудом справляются с возросшими объемами производства асфальтобетонной смеси и изменившимися технологиями, поэтому было принято решение о приобретении нового оборудования.

- В настоящее время приобретена новая установка, изготовленная отечественным предприятием, - говорит заместитель директора МБУ «Северное» Иван Дронов. - Ее мощность составляет 60 тонн в час, и вместе с нашими прежде работающими установками мы выйдем на мощность более 100 тонн асфальтобетона в час.

Иван Дронов, заместитель директора МБУ «Северное» Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru