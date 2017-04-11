Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
На Центральной набережной запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd
На Центральной набережной запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018
Сегодня, 09:49ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: volgograd.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»