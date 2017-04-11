На Центральной набережной запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

29 апреля в Волгограде состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Часы от официального спонсора FIFA будут установлены на Центральной набережной возле фонтана «Искусство», сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Запуск часов начнется в два часа дня. В мероприятии примут участие представители администрации города и региона, компании-спонсора, а также посол Волгограда, города-организатора ЧМ-2018, легенда «Ротора» Александр Никитин.

После торжественной церемонии на верхней террасе набережной для волгоградцев будут организованы конкурсы, викторины и даже футбольные аттракционы. Самых активных участников ждут памятные подарки от организаторов.