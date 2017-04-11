«Метроэлектротранс» определит 20 счастливых билетов на троллейбусах
Сегодня, 07:47ГородАвтор: Сергей МатанцевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Волгоградцы могут принять участие в уникальной акции «Счастливый маршрут».
Ее для своих пассажиров проводит муниципальное предприятие «Метроэлектротранс». Для того, чтобы стать участником акции надо 25 или 26 апреля проехаться в троллейбусе №8, №8а и №12 и, конечно же, заплатить за проезд. Именно билет будет участвовать в розыгрыше.
Его номер необходимо прислать на электронную почту [email protected], обязательно указав - «Акция «Счастливый маршрут». Или отправить СМС-сообщение на номер +79047747576 с указанием ФИО и номера билета.
Что особо отмечают организаторы – любой участник может зарегистрировать неограниченное количество билетов. 27 апреля сотрудники «Метроэлектротранс» путем случайной выборки определят 20 победителей, которые получат ценные подарки от муниципального предприятия.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0