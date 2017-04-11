«Метроэлектротранс» определит 20 счастливых билетов на троллейбусах

Волгоградцы могут принять участие в уникальной акции «Счастливый маршрут».

Ее для своих пассажиров проводит муниципальное предприятие «Метроэлектротранс». Для того, чтобы стать участником акции надо 25 или 26 апреля проехаться в троллейбусе №8, №8а и №12 и, конечно же, заплатить за проезд. Именно билет будет участвовать в розыгрыше.