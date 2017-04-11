Губернатор Андрей Бочаров провел совещание по вопросам половодья

На прошлой неделе Волжская ГЭс начала постепенно увеличивать расходы воды с 7 тысяч кубометров в секунду до 12 тысяч кубометров в секунду. Пиковые сбросы - до 25 000 м³/с - начнутся с 7 мая. Такой режим продержится в течение двух недель.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областной администрации, такой объем сброса воды позволит максимально заполнить водоемы Волго-Ахтубинской поймы и удержать в них воду.
Хотя установленные Росводресурсами режимы сброса далеки от критичных в плане подтопления территорий, тем не менее в ходе оперативного совещания губернатор поставил задачу местным властям и профильным ведомствам быть максимально готовыми к неблагоприятному развитию паводковой ситуации. В готовность должны быть приведены системы оповещения населения и пункты временного размещения жителей, необходимо также иметь дополнительную возможность для привлечения сил и средств при ликвидации последствий возможного подтопления, подчеркнул Андрей Бочаров.