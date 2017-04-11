Губернатор Андрей Бочаров провел совещание по вопросам половодья

На сегодняшнем оперативном совещании глава региона поставил перед профильными ведомствами и главами муниципальных образований задачу постоянного мониторинга паводковой ситуации.

На прошлой неделе Волжская ГЭс начала постепенно увеличивать расходы воды с 7 тысяч кубометров в секунду до 12 тысяч кубометров в секунду. Пиковые сбросы - до 25 000 м³/с - начнутся с 7 мая. Такой режим продержится в течение двух недель.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областной администрации, такой объем сброса воды позволит максимально заполнить водоемы Волго-Ахтубинской поймы и удержать в них воду.