Город гейзеров: в Волгограде из асфальта забил очередной фонтан
Сегодня, 13:10ГородАвтор: Виталий КошелевФото: Сергей Баканёв/ соцсети
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Степень ветхости водопроводных коммуникаций определить обычно непросто - они расположены под землей и скрыты от глаз. Сделать выводы об их состоянии можно по косвенным признакам - силе напора и цвету воды.
Однако в последние несколько дней ветхие трубы буквально «кричат» из-под земли. Накануне о двухметровом фонтане прямо из асфальта сообщали жители поселка ГЭС, а сегодня «гейзер» образовался на улице Полины Осипенко в Дзержинском районе Волгограда. Причем сегодняшнее «природное» явление коммунального характера имеет вовсе не благородный запах и цвет.
Как выяснилось, причина ЧП - засор старого канализационного коллектора. На место уже выехала аварийная бригада коммунальщиков.
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