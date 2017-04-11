Город гейзеров: в Волгограде из асфальта забил очередной фонтан

Степень ветхости водопроводных коммуникаций определить обычно непросто - они расположены под землей и скрыты от глаз. Сделать выводы об их состоянии можно по косвенным признакам - силе напора и цвету воды.

Однако в последние несколько дней ветхие трубы буквально «кричат» из-под земли. Накануне о двухметровом фонтане прямо из асфальта сообщали жители поселка ГЭС, а сегодня «гейзер» образовался на улице Полины Осипенко в Дзержинском районе Волгограда. Причем сегодняшнее «природное» явление коммунального характера имеет вовсе не благородный запах и цвет.