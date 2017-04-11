Ажурная ограда с Самарского путепровода ждёт своего часа

В рамках благоустройства городских территорий Волгограда ограждение, ранее установленное на Самарском путепроводе, будет украшать парки и скверы областного центра.

На аккуратно сложенные секции ажурной ограды сегодня обратил внимание губернатор Андрей Бочаров в ходе своего визита в МБУ «Северное». Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев пояснил, что ранее это ограждение украшало мост через Самарский разъезд, но во время ремонта последнего была демонтирована. Однако в Лету она не канет — применение ограде в городе-герое Волгограде будет найдено и сейчас она просто ждет своего часа.

Старожилы нашего города, кто видел его возрождение и восстановление после войны, помнят, как в 50-х годах прошлого века устанавливали замечательные чугунные ажурные заборы, ограждавшие парковые зоны, улицы, мосты. Уцелели не все. История с исчезновением в 2007 году с бульварной части проспекта Ленина ажурного чугунного ограждения наделала много шума. Горожане были возмущены, потому что центральный сквер вместе с оградой был одной из визитных карточек Волгограда. В прошлом году копию ограды вернули на проспект, однако она оказалась гораздо хуже оригинала - постоянно ржавеет, коммунальщики только успевают ее закрашивать.