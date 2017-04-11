Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Ажурная ограда с Самарского путепровода ждёт своего часа
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Img 20170424 085659
Ажурная ограда с Самарского путепровода ждёт своего часа
Сегодня, 16:41ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Наталья Журбина/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»