Акция «Чистый берег» теперь и в Волжском
Сегодня, 10:45ГородАвтор: Марина ДорошеваФото: om-saratov.ru
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В среду активисты уберут мусор на озере Круглом в парке «Волжский».
Всероссийская акция «Чистый берег» проходит на территории волгоградского региона уже почти месяц. Силами активистов благоустроены и очищены от мусора многие водоемы области. Пришло время уделить внимание озерам и рекам волжских водных артерий.
Как сообщили в пресс-службе администрации Волжского, место и время сбора активистов - парк «Волжский», 26 апреля в 15.00. На акцию приглашаются представители образовательных и общественных организаций, жители города, работники средств массовой информации, студенты и школьники, чтобы в целях наведения и поддержания санитарного порядка на берегах водоёмов убрать мусор на озере Круглом.
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