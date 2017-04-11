Акция «Чистый берег» теперь и в Волжском

В среду активисты уберут мусор на озере Круглом в парке «Волжский».

Всероссийская акция «Чистый берег» проходит на территории волгоградского региона уже почти месяц. Силами активистов благоустроены и очищены от мусора многие водоемы области. Пришло время уделить внимание озерам и рекам волжских водных артерий.