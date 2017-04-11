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Акция «Чистый берег» теперь и в Волжском
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Акция «Чистый берег» теперь и в Волжском
Сегодня, 10:45ГородАвтор: Марина ДорошеваФото: om-saratov.ru
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