100 молодых дубков украсили Комсомольский сад

В 2016 году Центральный район победил в областном конкурсе проектов по благоустройству. Победный грант в 20 млн рублей и позволил обновить в парке тротуарное покрытие, провести поливочный водопровод, установить новые скамейки. Особая гордость – специальная зона для проведения свадебных церемоний.
В субботу в Комсомольском саду в честь столетия самого старого волгоградского дуба высадили сто молодых дубков, сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда. Все высаженные деревья получили оригинальные имена. Они указаны на табличках, которые установили рядом с саженцами.
Отметим, что за последние три года в шести районах города обновили зеленые насаждения. В нынешнем году работы продолжаются уже при федеральной поддержке. 140 миллионов будут направлены на реконструкцию парков и скверов города-героя Волгограда.