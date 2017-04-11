100 молодых дубков украсили Комсомольский сад

В Комсомольском саду продолжаются работы по благоустройству.

В 2016 году Центральный район победил в областном конкурсе проектов по благоустройству. Победный грант в 20 млн рублей и позволил обновить в парке тротуарное покрытие, провести поливочный водопровод, установить новые скамейки. Особая гордость – специальная зона для проведения свадебных церемоний.

В субботу в Комсомольском саду в честь столетия самого старого волгоградского дуба высадили сто молодых дубков, сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда. Все высаженные деревья получили оригинальные имена. Они указаны на табличках, которые установили рядом с саженцами.