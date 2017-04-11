Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
100 молодых дубков украсили Комсомольский сад
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%9a%d0%be%d0%bc%d1%81+%d1%81%d0%b0%d0%b4+%d0%b4%d1%83%d0%b1%d1%8b2
100 молодых дубков украсили Комсомольский сад
Сегодня, 08:15ГородАвтор: Сергей МатанцевФото: Пресс-служба администрации г. Волгограда
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»