Выставка «Принцип женственности» представляет многообразие женских образов

В музее изобразительных искусств им. Машкова продолжает работать интересная и оригинальная выставка «Принцип женственности», посвященная образу женщины в отечественном искусстве ХХ века.

В экспозиции представлено более 80 живописных, графических, скульптурных произведений А. Самохвалова, Р. Фалька, И. Машкова, А. Герасимова, Н. Чернышева, А. Осмеркина, В. Белаковской, И. Лизака, Э. Неизвестного, Е. Моисеенко, А. Фонвизина, А. Лабаса и многих других. Кстати, многие работы экспонируются впервые.

Каких только образов нет на выставке – здесь и эмансипированные работницы в красных косынках, и студентки, и доярки, и метростроевки, и любящие матери, и прекрасные дамы. У каждой эпохи и каждого мастера были свои взгляды на красоту. Как говорят искусствоведы музея изобразительных искусств имени И. Машкова: «За многоликостью образов красоты - то хрупких, как у Лизака, то захватывающе могучих, как у Машкова - разнообразие путей, ведущих художников ХХ века к осознанию понятий, таинственным образом связанных с женской сущностью: красота и жизнь, душа и родина».