В Волгограде на Казачьем рынке начался снос киосков

По решению суда арендатор собственными силами освобождает территорию от незаконных строений.

В начале нынешнего года суд обязал арендатора земельного участка площадью более 900 кв. м по улице Краснополянская, 50б освободить территорию от двухэтажного павильона и других строений, возведенных незаконно. Этот участок, как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, сдавался под сезонную торговлю овощами и фруктами. Арендатор установил здесь несколько ларьков и киосков, а после истечения срока аренды не спешил сворачивать бизнес и убирать постройки.