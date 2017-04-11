В Волгограде на Казачьем рынке начался снос киосков

В начале нынешнего года суд обязал арендатора земельного участка площадью более 900 кв. м по улице Краснополянская, 50б освободить территорию от двухэтажного павильона и других строений, возведенных незаконно. Этот участок, как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, сдавался под сезонную торговлю овощами и фруктами. Арендатор установил здесь несколько ларьков и киосков, а после истечения срока аренды не спешил сворачивать бизнес и убирать постройки.
Мэрия обратилась в суд и выиграла дело. Теперь на территории бывшего старого Казачьего рынка необходимо снести около 30-ти киосков, после чего здесь будет уложены тротуарная плитка и появятся современные павильоны, говорится в сообщении пресс-службы мэрии. После благоустройства рынок продолжит работу в новом формате. А пока продавцам предоставлены торговые места на близлежащей площадке с твердым покрытием.