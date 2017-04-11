На севере Волгограда забил двухметровый фонтан
Сегодня, 13:15ГородАвтор: Виталий КошелевФото: Денис Дулин/ соцсети
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В эти выходные в северных районах Волгограда коммунальщики проверяют системы водоснабжения после зимнего сезона, и поэтому жители большинства многоквартирных домов остались без воды.
Однако гидравлические испытания и промывка сетей после отопительного сезона проходят явно не в плановом режиме. Например, на Спартановке несколько улиц и дворов залило водой из-за прорывов в трубах и колонках. Их жителям приходится перемещаться буквально вброд.
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Фото: Кристина Болдакова, соцсети
А в поселке ГЭС на улице героев Шипки днем 23 апреля и вовсе наблюдается уникальное явление – из-под асфальта забил двухметровый фонтан. Правда, причина возникновения этой «артезианской скважины» вовсе не природного свойства. Фонтан забил из-за ветхих коммуникаций и прорвавшейся трубы. Как сообщают пользователи в соцсетях, авария до сих пор не устранена.
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