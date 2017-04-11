На севере Волгограда забил двухметровый фонтан

В эти выходные в северных районах Волгограда коммунальщики проверяют системы водоснабжения после зимнего сезона, и поэтому жители большинства многоквартирных домов остались без воды.

Однако гидравлические испытания и промывка сетей после отопительного сезона проходят явно не в плановом режиме. Например, на Спартановке несколько улиц и дворов залило водой из-за прорывов в трубах и колонках. Их жителям приходится перемещаться буквально вброд.

Фото: Кристина Болдакова, соцсети