В Волгограде в центре города огромная лужа мешает проезду автомобилей
Сегодня, 12:11ГородАвтор: Сергей МатанцевФото: Санёк Дунаев/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Сегодня ночью в центре Волгограда и в Краснооктябрьском районе шел сильный дождь. В результате разгула стихии поблизости от перекрестка проспекта им. Ленина и улицы Р. Зорге скопилось большое количество воды. Начиная с 4 часов утра, в огромной луже застряли несколько автомобилей.
Волгоградцы, ставшие свидетелями происходящего, делились своими впечатлениями в социальных сетях и советовали друг другу, как объехать лужу.
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Фото: Санёк Дунаев, ВК, "Жесть Волгограда"
Многие сетовали на рабочих и ответственных чиновников, не предусмотревших обслуживание ливневой канализации во время прошлогоднего ремонта Первой Продольной магистрали.
По свидетельству очевидцев уровень воды в этой огромной луже спал до безопасного уровня примерно к 7 часам утра.
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