В Волгограде в центре города огромная лужа мешает проезду автомобилей

Сегодня ночью в центре Волгограда и в Краснооктябрьском районе шел сильный дождь. В результате разгула стихии поблизости от перекрестка проспекта им. Ленина и улицы Р. Зорге скопилось большое количество воды. Начиная с 4 часов утра, в огромной луже застряли несколько автомобилей.

Волгоградцы, ставшие свидетелями происходящего, делились своими впечатлениями в социальных сетях и советовали друг другу, как объехать лужу.

Фото: Санёк Дунаев, ВК, "Жесть Волгограда"

Многие сетовали на рабочих и ответственных чиновников, не предусмотревших обслуживание ливневой канализации во время прошлогоднего ремонта Первой Продольной магистрали.