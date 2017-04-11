Жителей Жилгородка к центральным улицам довезет новое маршрутное такси

В Дзержинском районе Волгограда по просьбам жителей открыт вспомогательный маршрут №10к, который будет обслуживать жителей Жилгородка, микрорайонов Семь ветров и 2-й километр.

Новая маршрутка довезет горожан к основным городским улицам и значимым социальным объектам, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Ее путь пройдет по улицам Покрышкина, Землячки, бульвару 30 лет Победы, ул. Качинцев, им. Рокоссовского, проспекту им. маршала Г.К. Жукова, ул. 51-я Гвардейской, проезду Дорожников, ул. Краснополянской и Колпинской.

Благодаря новой вспомогательной линии волгоградцы смогут добраться от поликлиники №18 на ул. Колпинской до ТРЦ «КомсоМолл».

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