Жителей Жилгородка к центральным улицам довезет новое маршрутное такси
Сегодня, 20:40ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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В Дзержинском районе Волгограда по просьбам жителей открыт вспомогательный маршрут №10к, который будет обслуживать жителей Жилгородка, микрорайонов Семь ветров и 2-й километр.
Новая маршрутка довезет горожан к основным городским улицам и значимым социальным объектам, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Ее путь пройдет по улицам Покрышкина, Землячки, бульвару 30 лет Победы, ул. Качинцев, им. Рокоссовского, проспекту им. маршала Г.К. Жукова, ул. 51-я Гвардейской, проезду Дорожников, ул. Краснополянской и Колпинской.
Благодаря новой вспомогательной линии волгоградцы смогут добраться от поликлиники №18 на ул. Колпинской до ТРЦ «КомсоМолл».
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