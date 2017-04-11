Волгоградцев из Капустной балки будет возить маршрутное такси №71

С 21 апреля в Волгограде по просьбам горожан продлили путь маршрутного такси №71 до поселка Капустная балка.

Поселок, находящийся в двух километрах от 2-й Продольной магистрали, до этого не обслуживался муниципальным транспортом. Больше года назад, по решению частного перевозчика, здесь прекратила ездить маршрутка №3э, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Ранее конечными остановками на вспомогательном направлении №71 были «Ул. Писемского» и «ТЦ «Лента». Теперь, учитывая данные анализа пассажиропотока и запросы волгоградцев, микроавтобусы будут возить граждан из поселка Капустная балка в Кировском районе до завода им. Петрова в Советском районе.

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