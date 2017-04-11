В Волгограде возле воинских мемориалов до 9 мая выставят Посты Памяти

На следующей неделе молодые волгоградцы присоединятся к Международной молодежного гражданско-патриотической акции «15 дней до Великой Победы».

24 апреля в 14.30 на площади перед музеем-заповедником «Сталинградская битва» пройдет митинг с участием ветеранов войны и молодежи. Здесь соберутся воспитанники городского центра патриотического воспитания «Виктория», представители волгоградского педуниверситета и регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, молодые волгоградцы в понедельник сразу после митинга заступят на Посты Памяти у всех мемориальных объектов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Посты будут выставлены до 9 мая.

24 апреля акция пройдет во всех крупных российских городах. Ее цель – нравственное воспитание молодежи, укрепление патриотического духа и сплоченности путем развития традиции несения почетного караула.