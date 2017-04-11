В Волгограде ограничат движение на двух улицах

С завтрашнего дня на улицах Писемского и Джаныбековской ограничат движение автотранспорта. Это вызвано ремонтом инженерных коммуникаций.

На улице Писемского движение будет ограничено в период с 8-00 22 апреля до 22-00 28 апреля и затронет участок от улицы Тополевой до переулка Успенского. Объехать закрытый участок можно по улицам Воронкова, Тополева, Рославльской и переулку Успенского.