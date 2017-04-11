В Волгограде ограничат движение на двух улицах
Сегодня, 20:24ГородАвтор: Сергей МатанцевФото: rusnovosti.ru
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С завтрашнего дня на улицах Писемского и Джаныбековской ограничат движение автотранспорта. Это вызвано ремонтом инженерных коммуникаций.
На улице Писемского движение будет ограничено в период с 8-00 22 апреля до 22-00 28 апреля и затронет участок от улицы Тополевой до переулка Успенского. Объехать закрытый участок можно по улицам Воронкова, Тополева, Рославльской и переулку Успенского.
До 20-00 23 апреля введено ограничение движения и по улице Джаныбековской. Запрет на проезд автотранспорта действует в границах от улицы Батурской до проспекта им. Жукова. Объехать закрытый на ремонт участок дороги можно по улицам Красноводской, Житкурской, Батурской и Трехгорной.
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